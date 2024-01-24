Общество

Клуб «Псковитянка» торжественно открыли в областном центре

Клуб «Псковитянка» торжественно открыли на базе Штаба общественной поддержки Псковской области 25 января. Организатором и идейный вдохновителем клуба выступила председатель Псковского регионального отделения общественной организации «Союз женщин России» Наталья Никифорова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в штабе.

Фото здесь и далее: Штаб общественной поддержки Псковской области

В открытии приняли участие представительницы муниципалитетов Псковской области, входящие в местные отделения «Союза женщин России», активистки «Женского движения "Единой России"».

Участниц приветствовали руководитель региональной общественной приемной партии Елена Бибикова, региональный координатор партийного проекта «Крепкая семья» Елена Полонская и региональный координатор партийного проекта «Женское движение "Единой России"» Наталья Юрченко.

На первой встрече участницы клуба обсудили вопросы материнства, детства, поддержки вдов, семей участников СВО. Отдельное внимание уделили теме Года семьи и решению об установлении общероссийского статуса многодетной семьи. Также участницы клуба наметили план мероприятий по разным направлениям на будущее.

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Стать участником клуба «Псковитянка» могут жительницы региона любого возраста, профессии и социального статуса.