Клуб «Псковитянка» торжественно открыли в областном центре

Клуб «Псковитянка» торжественно открыли на базе Штаба общественной поддержки Псковской области 25 января. Организатором и идейный вдохновителем клуба выступила председатель Псковского регионального отделения общественной организации «Союз женщин России» Наталья Никифорова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в штабе.
Фото здесь и далее: Штаб общественной поддержки Псковской области
В открытии приняли участие представительницы муниципалитетов Псковской области, входящие в местные отделения «Союза женщин России», активистки «Женского движения "Единой России"».
Участниц приветствовали руководитель региональной общественной приемной партии Елена Бибикова, региональный координатор партийного проекта «Крепкая семья» Елена Полонская и региональный координатор партийного проекта «Женское движение "Единой России"» Наталья Юрченко.
На первой встрече участницы клуба обсудили вопросы материнства, детства, поддержки вдов, семей участников СВО. Отдельное внимание уделили теме Года семьи и решению об установлении общероссийского статуса многодетной семьи. Также участницы клуба наметили план мероприятий по разным направлениям на будущее.
Стать участником клуба «Псковитянка» могут жительницы региона любого возраста, профессии и социального статуса.