Общество

Число детей с кишечной инфекцией в Псковском районе выросло до 20

Количество детей в Псковском районе, у которых медики выявили кишечную инфекцию после посещения детского сада, выросло до 20. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального комитете по здравоохранению.

«На данный момент на амбулаторном лечении в Псковской межрайонной больнице 21 человек, 20 детей и 1 взрослый, никто не госпитализирован», - сообщили в облздраве.

Ранее сообщалось о выявлении пяти случаев отравления в дошкольном учреждении. По данному факту проводит доследственную проверку следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области.

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По информации ТАСС, детский сад «Рябинушка» в поселке Писковичи Псковского района приостановил свою работу из-за обнаружения у детей острой кишечной инфекции.