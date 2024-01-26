Общество

Карантин по бешенству ввели в Идрице из-за найденной на помойке собаки-талисмана

Карантин по бешенству ввели на территории эпизоотического очага в поселке Идрица Себежского района. Соответствующий указ губернатора Псковской области опубликован на сайте нормативно-правовых актов региона.

Фото: Милена Мельник / «Подслушано в Идрице»

Ранее сообщалось, что труп собаки, которую местные жители называли талисманом Идрицы (Себежский район), выбросили в мусорный контейнер.

Станция по борьбе с болезнями животных по Невельскому и Себежскому районам провела проверку, была организована эксгумация, и при лабораторных исследованиях специалисты выявили выявлен антиген вируса бешенства, пишет газета «Призыв».

В результате обнаружения вируса был объявлен карантин на территории очага в поселке Идрица.