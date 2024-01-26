Общество

Лицензии на отстрел волков в национальном парке «Себежский» выдадут в феврале

Лицензии на отстрел волков в национальном парке «Себежский» будут выданы в феврале. Об этом глава Себежского района Леонид Курсенков сообщил в своем Telegram-канале.

Результаты охоты 11 января в Красногородском и Пыталовском районах. Фото: Вячеслав Якушев / «Подслушано в Себеже»

«С началом зимы пошли сообщения от граждан нашего района о случаях нападения волков на домашних собак, а также о встречах с волками практически в черте населенных пунктов. Эти сообщения проверялись и в большей своей части подтверждались», - отметил Леонид Курсенков.

Часть граждан выражали свое возмущение тем, что мер по борьбе с опасными хищниками не принимается, указал он.

«В этой связи информирую о том, что меры принимаются и работа по ликвидации опасных особей идет постоянно. По сообщению охотоведа Себежского района, в прошлом году в Себежском районе были ликвидированы 6 волков, за январь текущего года тоже 6 особей. Охотниками района охота на хищников продолжается, лицензии на отстрел волков в национальном парке "Себежский" будут выданы в феврале», – добавил глава района.

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