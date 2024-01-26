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Псковский губернатор вместе с ветеранами почтил память жертв осажденного Ленинграда

В день 80-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады на Могиле Неизвестного солдата в Пскове прошла торжественная церемония в память о подвиге, который совершили ленинградцы в годы Великой Отечественной войны. Почтить память жертв осажденного Ленинграда губернатор Псковской области Михаил Ведерников пришел вместе с ветеранами, кто на себе пережил все тяготы фашистской блокады. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Цветы к подножию монумента вместе с главой региона возложили председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, представители муниципальной власти, военнослужащие Псковского гарнизона, блокадники и жители города.

Чтобы отдать дань невинным жертвам войны и жертвам одного из самых трагических событий в истории войны — блокады Ленинграда, жители всех муниципальных образований и округов Псковской области сегодня несут цветы к воинским мемориалам.

В знак памяти и уважения к блокадникам в школах и библиотеках региона проходят встречи с ветеранами, тематические выставки книг и рисунков, конкурсы чтецов и памятные концерты. Кроме того, ветеранам оказывается помощь. По решению губернатора области Михаила Ведерникова, каждый участник тех событий получит к дате единовременную выплату в 10 тысяч рублей из областного бюджета.

Мероприятия в память о блокаде Ленинграда продолжатся и в другие дни. Так, в воскресенье, 28 января, в Большом концертном зале Псковской областной филармонии прозвучит легендарная седьмая «Ленинградская» симфония Дмитрия Шостаковича в исполнении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области.

Напомним, блокада Ленинграда во время Великой Отечественной войны длилась почти 900 дней: с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Все это время жизнь в городе не останавливалась: работали предприятия, школы, учреждения культуры. Битва за Ленинград вошла в историю как одно из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны. Блокада Ленинграда, по разным оценкам, унесла жизни от 600 тысяч до 1,5 миллиона жителей города.

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На данный момент в Псковской области проживает один ветеран, награжденный медалью «За оборону Ленинграда», а также 151 ветеран — обладатель знака «Житель блокадного Ленинграда».