Общество

Определены победители конкурса «Сытый студент» в Пскове

Конкурс «Сытый студент» прошел в Пскове в пятницу, 26 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото здесь и далее: Вадим Боченков / ПЛН

Состязание состоялось уже в девятый раз, организатором выступил Псковский городской молодежный центр. Площадкой кулинарной битвы стало кафе-столовая на стадионе «Машиностроитель».

Из ограниченного набора продуктов участники готовили блюда на тему «Студенческий деликатес», на приготовление которых традиционно выделялось 30 минут.

Конкурсное жюри оценило блюда по нескольким критериям: презентация (рассказ об «истории» блюда), соответствие продуктов, соответствие теме конкурса, вкусовые качества и сервировка. Оценивалась также общая стилистика команды: наличие общей атрибутики, использование одинаковых цветов в одежде, девиз и представление команды перед началом конкурса.

По итогам конкурса победила команда «Вкусно» – Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса, второе место досталось команде студентов «Сырные шарики» – Псковский политехнический колледж, а третье место заняла команда «Аппетитный лаваш» – Псковский филиал университета ФСИН России. Всего в конкурсе участвовало 6 команд студентов из средних профессиональных и высших учебных заведений региона.