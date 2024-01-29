Общество

Прощание с погибшей школьницей в Великих Луках пройдет 30 января

Прощание со школьницей, которая погибла при взрыве компрессора в Великих Луках 27 января, состоится во вторник, 30 января, в 10.45 в Казанской церкви. Об этом сообщается в группе средней общеобразовательной школы №12 города Великие Луки в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: школа №12 / «ВКонтакте»

«Коллектив учителей и учащихся с глубоким прискорбием сообщает о трагической гибели нашей ученицы <...>. На протяжении многих лет мы знали ее как умную, талантливую девушку, спортсменку, отзывчивого человека, всегда активную в делах класса, школы и города. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким <...>. Нам будет не хватать ее голубого открытого взгляда, глубоких рассуждений о жизни, ее дружелюбия, рассудительности, открытости и умения прийти на помощь в любую минуту. Светлая память о <...> сохранится в сердцах педагогического коллектива, одноклассников, друзей и всех, кто знал эту замечательную девочку», - сообщили в школе.

Напомним, трагедия случилась на улице Речной.

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По факту гибели 14-летней девочки при взрыве компрессора возбудили уголовное дело.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Псковской области Петру Крупене представить доклад о ходе расследования уголовного дела.