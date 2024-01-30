Общество

Горячая вода появилась в туалетах для инвалидов в аэропорту Пскова

Горячая вода появилась в туалетных комнатах для людей с инвалидностью в международном аэропорту Пскова имени княгини Ольги. Об этом депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский сообщил в своем Telegram-канале.

«В конце прошлого года в эфире "ПЛН-FM" в программе "Политбюро" с моим участием пскович с ограниченными возможностями здоровья поднял вопрос отсутствия горячей воды в туалетных комнатах для людей с ограниченными возможностями здоровья в псковском аэропорту», - рассказал Александр Козловский.

По данной ситуации парламентарий направил депутатский запрос руководству аэропорта имени княгини Ольги.

«Дело в том, что аэропорт был построен в 1970 году по типовому проекту, которым не предусматривалось горячее водоснабжение здания. И сейчас оно не подключено к системе центрального горячего водоснабжения», - выяснил депутат.

К обсуждению ситуации руководство аэропорта подключило региональное отделение Всероссийского общества инвалидов. ВОИ рекомендовало предусмотреть и включить в дорожную карту при реконструкции аэропорта подключение горячего водоснабжения в туалетных комнатах для людей с инвалидностью.

В ближайшее время реконструкция аэровокзала не предполагается. Однако руководство аэровокзала пошло навстречу пожеланиям общества инвалидов и граждан и изыскало возможность закупить и установить автономный электронагреватель воды в санузле для людей с инвалидностью.

«Благодарю лично генерального директора псковского международного аэропорта "Княгиня Ольга" Артема Валерьевича Тарасова за конструктивный диалог, понимание и оперативное решение вопроса», - заключил Александр Козловский.