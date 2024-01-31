Общество

Названа главная причина устранённого сбоя Рунета

Главной причиной сбоя Рунета стало несовершенство ПО для создания ключей шифрования, расследование продолжается, сообщили в пресс-службе Координационного центра доменов .RU/РФ.

Вечером во вторник, 30 января, пользователи сообщили о сбоях в работе сайтов доменной зоны .ru в России. По данным Downradar, сбой начался около 19.30 мск. В Минцифры сообщали, что доступ к сайтам в зоне .ru будет восстановлен, возникла техническая проблема, затронувшая зону .ru, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC (это набор расширений протокола DNS, благодаря которому гарантируется целостность и достоверность данных). Координационный центр доменов .RU/РФ позже сообщил, что проблема устранена, пишет РИА Новости.

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«В настоящее время расследование инцидента продолжается, однако уже сейчас понятно, что главной причиной сбоя стало несовершенство программного обеспечения, используемого при создании ключей шифрования. Как и любое другое технологическое решение, DNSSEC требует усовершенствования с течением времени, чтобы исправить обнаруживаемые ошибки работы», - сказано в сообщении.

Там же отметили, что DNSSEC как средство обеспечения безопасности пользователей интернета сработало, как и было задумано - была своевременно заблокирована работа серверов DNS, которые не подтвердили подлинность своего ответа на запросы разрешения доменных имён. После того, как сбой был обнаружен, обновленные ключи были отозваны, и работоспособность зоны .RU восстановилась в полном объеме - это заняло около двух часов.