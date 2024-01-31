Названа главная причина устранённого сбоя Рунета

Главной причиной сбоя Рунета стало несовершенство ПО для создания ключей шифрования, расследование продолжается, сообщили в пресс-службе Координационного центра доменов .RU/РФ.
Вечером во вторник, 30 января, пользователи сообщили о сбоях в работе сайтов доменной зоны .ru в России. По данным Downradar, сбой начался около 19.30 мск. В Минцифры сообщали, что доступ к сайтам в зоне .ru будет восстановлен, возникла техническая проблема, затронувшая зону .ru, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC (это набор расширений протокола DNS, благодаря которому гарантируется целостность и достоверность данных). Координационный центр доменов .RU/РФ позже сообщил, что проблема устранена, пишет РИА Новости.
«В настоящее время расследование инцидента продолжается, однако уже сейчас понятно, что главной причиной сбоя стало несовершенство программного обеспечения, используемого при создании ключей шифрования. Как и любое другое технологическое решение, DNSSEC требует усовершенствования с течением времени, чтобы исправить обнаруживаемые ошибки работы», - сказано в сообщении.
Там же отметили, что DNSSEC как средство обеспечения безопасности пользователей интернета сработало, как и было задумано - была своевременно заблокирована работа серверов DNS, которые не подтвердили подлинность своего ответа на запросы разрешения доменных имён. После того, как сбой был обнаружен, обновленные ключи были отозваны, и работоспособность зоны .RU восстановилась в полном объеме - это заняло около двух часов.