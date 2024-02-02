Общество

За неделю число волонтеров проекта ФКГС выросло в 4 раза

Порядка 240 волонтеров готовы помогать жителям Псковской области проголосовать за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Жилье и городская среда». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области, за неделю количество добровольцев увеличилось в 4 раза.

Набор в группу инициативных волонтеров продолжается. Стать ими могут жители Псковской области, достигшие 14-летнего возраста. Подать заявку на сопровождение проекта ФКГС в регионе можно на платформе «Добро.рф» (голосование за благоустройство 2024). Взаимодействовать с добровольцами и организовывать их работу будут региональные волонтерские штабы.

Голосование за объекты благоустройства в 2024 году пройдет в марте - апреле.

В прошлом году по проекту формирования комфортной городской среды благоустроена 41 территория. Выбор в пользу этих территорий сделали жители Псковской области во время всероссийского онлайн-голосования. В этом году в порядок приведут 37 пространств.

ФКГС стало одной из тем рабочей встречи губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирека Файзулина, которая прошла накануне.

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Напомним, основная задача федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Жилье и городская среда» — дать новый импульс развитию муниципалитетов в России. Планируется, что реализация всего комплекса мероприятий позволит к 2030 году улучшить качество городской среды в России в полтора раза.