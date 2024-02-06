Общество

Артем Тарасов: Без субсидий новые направления в аэропорту появляться не будут

Без субсидий Псковский международный аэропорт «Княгиня Ольга» не сможет открывать новые направления. Об этом директор аэропорта Артем Тарасов сообщил в программе «Кузница» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Чем больше суммы субсидий, тем больше направлений появляется отсюда. В этом году субсидий немного больше, чем было в прошлом, — пожалуйста, мы планируем ежедневную вечернюю Москву теперь, - рассказал Артем Тарасов. - Будет два рейса на Москву теперь — утром и вечером. Без субсидий невозможно это сделать».

Он пояснил, что стоимость билета формирует авиаперевозчик. Если бы правительство области не выделяло субсидии на авиаперевозки, стоимость билетов в псковском аэропорту была бы значительно выше.

«Есть экономика рейса, которую выстраивает авиакомпания. В экономику рейса входит масса мелочей и крупных вещей. Грубо говоря, 100 кресел в самолете, на рейс потратили 1 млн рублей, значит стоимость билета будет — 1 млн разделить на 100. Если нет дотаций, авиакомпания работает на коммерческой основе. Есть субсидия — компания убирает из стоимости билетов то, что получено с субсидий», - пояснил Артем Тарасов.