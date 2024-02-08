Общество

Евгений Васильев о единственном ТОСе в округе и «мусорном коллапсе»

Гостем программы «Гайд-парк» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 8 февраля, стал депутат Псковской городской Думы по округу №6 Евгений Васильев. Какие итоги 2023 года стали наиболее значимыми для округа №6? Что планируется реализовать здесь в 2024 году? Почему местных жителей сложно уговорить создать территориальное общественное самоуправление? На что жалуются жители округа своему депутату? На эти и другие вопросы Евгений Васильев ответил в беседе с ведущей Любовью Кузнецовой.

Итоги 2023 года для округа №6

- Евгений Сергеевич, начнем с итогов минувшего года. Какие проекты в прошлом сезоне были реализованы в границах округа №6? В планах благоустройства минувший год можно назвать успешным, удачным для округа?

- Знаете, я в целом сказал бы так: минувший год был удачным не только для нашего округа, но и для города в общем. Конечно, все это благодаря помощи администрации, которая активно содействует той команде, которую выбрали наши граждане. Самым глобальным у нас стал, наверное, ремонт улицы Коммунальной. Этого люди очень ждали. Хотя был такой момент, многие помнят, когда был такой маленький «прыжок» в асфальте посреди улицы Коммунальной.

- Стыки так называемые?

- Да, это была очень большая проблема, тем не менее довольно-таки быстро ее ликвидировали. Не все успели разбить автомобили. Я тоже пострадал на этом прыжке многократно.

- Мы, автовладельцы, быстро учимся. Каждую яму учитываем уже с первого раза.

- И, конечно, был дан огромный старт — фонтан на площади 60-летия Октября. Конечно, это самый глобальный проект на сегодняшний день и уникальный не только для нашего города, но в целом для России. Мы видели старт этого проекта. Я был восхищен мастерством исполнителей. Люди, которые делали этот фонтан, действительно, очень талантливые, начиная от обычных мастеров, заканчивая инженерами и прочими вещами.

- Давайте напомним, что был только тестовый запуск этого фонтана, и вы были в составе обширной делегации, включающей и губернатора, и депутата областного Собрания по этой территории Александра Братчикова. И вы, и представители общественности посмотрели, как это работает, все еще за строительным забором. Убедились в том, что он и поет, и светится. А на весну, собственно, планируют завершить работы и под туристический сезон, под сезон отдыха, прогулок, весны и лета запустить этот прекрасный проект. Какие-то еще заметные вещи в округе?

- Детская библиотека на улице Розы Люксембург, состоялся ее ремонт. И сейчас это одна из самых современных библиотек нашего города. Конечно, главное участие — это комитет по культуре. Плюс наконец-то у нас все наладилось с детским садом №26. Там удалось полностью сделать систему безопасности. Теперь всем этим люди активно пользуются. А еще полностью завершились работы на стадионе «Электрон».

Сейчас впереди проекты, которые только начались. Это полноценной ремонт улицы Розы Люксембург и, конечно, Красноармейская набережная, которая непосредственно находится под курированием главы города. Я думаю, что этот проект будет одним из самых знаковых на сегодняшний день в нашем округе.

Вообще, скажу так: я округ наш обожаю, он настолько удивительный, он одновременно включает в себя как всю древность нашего города, так и современные концепции. Поэтому мне очень приятно, что наши жители могут созерцать все те обновления, которые происходят.

«Мусорный коллапс»

- Какие еще проекты в планах на 2024 год?

- Надеемся, нам удастся решить вопрос с уборкой в нашем округе. Наверное, это один из самых сложных вопросов, с которым мы сталкиваемся очень много. Вы видели неоднократно, что творилось на мусорных площадках. И я, конечно, хотел бы поблагодарить те организации, которые принимали участие в ликвидации этого мусора.

- Так называемый «мусорный коллапс» первых 10 дней года.

- К сожалению, не только первых 10 дней года, он начинался и до этого, и нам было очень сложно наладить этот вопрос. Тем не менее, почему-то это происходит только по таким серьезным звонкам, когда ты целый день работаешь для того, чтобы эту проблему устранить. Но люди-то мучаются. Почему нельзя не допускать этого? Ведь это же их работа.

- Евгений Сергеевич, к слову, буквально накануне я получила квитанцию от «Экопрома» и увидела сумму практически вдвое меньше. Перерасчет, на ваш взгляд, это справедливо? После такого коллапса?

- Да нет, конечно.

- Так. Справедливость можно по-разному понимать. Она может быть монетизирована, а может быть по-другому.

- Знаете, в первую очередь нужно не только денежки считать, но и работать качественно. Тогда люди будут готовы платить за эту работу. И не будет ни у кого никаких смущений. Другой вопрос, когда мы не видим этого результата. Жители постоянно платят за коммунальные платежи. Тем не менее мы видим: мусор не вывезен, ящики все забиты, где-то ящики сломанные. Кто-то должен, кто-то не должен. То есть человека в целом не должно волновать, кто должен поменять этот ящик. У него есть мусор, который он выбрасывает. Он хочет, чтобы у него дома было чисто, чтобы в подъезде крысы не бегали, чтобы запаха не было.

- Обычные комфортные условия.

- Да, и люди готовы за это платить. Не космические деньги за это платят. Ведь ничего сложного нет, чтобы организациям определиться, кто, в конце концов, должен это делать, чтобы эту работу наладить. Я, наверное, больше полугода потратил времени, чтобы эта проблема решалась.

- Казалось бы, обычная коммунальная, бытовая ситуация, которую отладить можно.

- Это должны делать те организации, которые непосредственно этим занимаются. В то же время бегают депутаты. Но депутатам тоже есть, чем заняться.

- Депутаты должны бегать несколько по другим поводам.

- К сожалению, приходилось бегать по этим.

Сложно уговорить людей создать ТОС

- В этом году вдвое, с 5 до 10 миллионов, увеличено финансирование на проекты территориальных общественных самоуправлений по городу Пскову. Это местный муниципальный конкурс, который в минувшем году, что греха таить, дал хорошие плоды. ТОСы округа №6 планируют участвовать в получении грантов?

- Да, планируют. ТОС на Киселева, 15 — это наш сложный двор. Мы создали там территориальное общественное самоуправление и планируем участвовать в этом конкурсе. Надеемся, что все пройдет благополучно. Планы, по крайней мере, очень большие. Тем не менее, это не значит, что у нас не будет потом капитального ремонта. То есть в планах на ремонт этот двор уже стоит, просто жителям хочется сейчас что-то.

Управление городского хозяйства тоже хочется поблагодарить. Они смогли в очень сложный период хотя бы разгладить дорогу, люди там постоянно в луже «купались», и эта проблема была устранена. Конечно, это только временное решение, нам надо дождаться капитального ремонта, но все в срок делается. Это плановая работа, не экстренная, плановая. Медики это прекрасно знают. И в данном случае ТОС не отменяет эти планы, ТОС просто улучшает возможности для граждан, скажем так, обеспечить комфорт для своих детей и для себя лично. Но почему-то у нас есть сложности с тем, чтобы уговаривать людей принимать участие в этом. Неоднократно мы на дворовых встречах, которые проходили уже после выборов, говорили о ТОСах. Как только дело доходит, мы сами готовы помочь — пожалуйста, мы все продвинем, мы поможем вам юридически, есть целые собрания по этому поводу, вы сможете сделать шлагбаум, вы хотите сигнализацию, вы хотите видеокамеры. Есть базовая комплектация, а дальше делайте «допы». И вот эти «допы» - это и есть ТОС. Конечно, с моей точки зрения, это уникальное изобретение правительства. И оно гораздо улучшит жизнь. Но, к сожалению, очень сложно до этого достучаться. И многие боятся, какие будут потом обязанности, какая будет отчетность, а я смогу, а я не смогу. И в итоге — благо, Киселева, 15. Просто они мучились, и они решились хотя бы на это.

- Не было бы счастья, да несчастье помогло?

- Можно сказать так. Видите, у страха глаза велики. Аналогию проведем со здравоохранением. Если доктор ставит диагноз, выписывает таблетки, лекарство — «нет, я не дам делать себе укол». Ну, извини, тогда не вылечишься. Это приблизительно так и выглядит. И другой помощи не получится оказать. Вы хотите, это ваше желание. Пожалуйста, давайте все вместе в нем принимать участие. Но для этого нужны инициативные граждане. Их не так просто найти. Естественно, все работают, очень поздно возвращаются домой — уставшие, им не до дел. И, конечно, очень сложно найти таких людей. Но если они найдутся, хочется пообещать им, что мы обязательно им поможем и оформить все, и поучаствовать в проектах, и постараться выиграть.

- От души пожелаю ТОСу на Киселева, 15 не просто заявиться, но и победить.

Скользкая зима

- Евгений Сергеевич, вернемся к зимним делам. Зима снежная. Получаете ли вы жалобы от граждан на работу управляющих компаний?

- В этом году не было. В прошлом были, в 2024 году, как он наступил, у нас не было ни одной жалобы на работу управляющих компаний. В прошлом году мы, действительно, не раз кое-какие моменты напоминали, они вовремя все ликвидировали, и мы даже получали благодарственные письма от тех организаций, которым мы помогли с уборкой снега или с обработкой территории от гололеда. Зима этого года по сравнению с другими годами — это испытание для наших коммунальных служб.

- Безусловно.

- Каждый день, как в Канаде, выпадает непонятное количество снега. Потом это все быстро тает, превращается в гололед. И это испытание для службы здравоохранения в том числе, потому что количество травм значительно возросло. Тем не менее, службы успешно справляются. Я такой же житель города, как и все остальные. И я тоже вижу, как они работают. И если, например, утром мы выезжали, все сухо, то вечером ты едешь — уже гололед полноценный, можно кататься по асфальту. И ГИБДД это тоже испытали, в общем, всем хватило.

Обращения граждан: типичные темы

- Встречи с гражданами и личные приемы. В чем обращения именно к вам как к депутату?

- Обращались по старым звонкам, которые были у нас еще во время предвыборной кампании. Люди находили наши старые бланки, где-то из почтовых ящиков доставали, кто-то фотографировал, что у нас на досках объявлений было, и по старым телефонам звонили.

Личные приемы — это довольно редкая ситуация. Как правило, не обращаются. Либо уже непосредственно приходит человек на прием по профессии, а заодно — как к депутату. Эти проблемы, как правило, вокруг одного крутятся: либо асфальт, либо дорожка, либо мусор, либо еще что-то.

- То есть благоустройство и ЖКХ, типичные темы?

- Да. Никаких за текущий год экстраординарных вещей, к счастью, не поступало. Было забавнее гораздо в предвыборную кампанию, я вам рассказывал истории. Здесь, слава Богу, обошлось спокойно.

- Работа в гордуме, формирование и принятие бюджета и работа того комитета, в котором вы состоите. Можно ли сказать, что за прошедшие полтора года работы это стало привычным и, может быть, даже обыденным?

- Нет, это стало гораздо сложнее, чем когда я только начинал работать. Когда ты начинаешь, ты еще не совсем «въезжаешь» в то, что происходит. А уже когда «въехал», начинаешь понимать, что очень многие вещи становятся непонятными. Но сейчас я точно могу сказать, что бюджет значительно увеличился по сравнению с предыдущими годами. Это, конечно, заслуга нового главы города. И для жителей это только плюс. Многие могут начать спорить, что инфляция растет, и прочие такие вещи. Но мы знаем теперь расчеты в том числе на инфляцию. Поэтому я могу сказать, что бюджет вырос, и это большой запас на будущее. Конечно, цены тоже выросли, но мы все эти факторы учитываем.

Плюс еще, конечно, организация работы команды. Александр Георгиевич Гончаренко (председатель Псковской городской Думы — ред.), конечно, команду держит очень серьезно. В течение года ни одного сбоя в плане учебы у него не было. Занятия посещают либо мы, либо наши помощники в обязательном порядке. Помощники, насколько я знаю, работают очень качественно. Если бы не их помощь, мы бы из себя ничего не представляли. Это я могу точно по крайней мере за себя говорить. Наверное, благодаря тому, что эти ребята имеют непосредственную взаимосвязь с нашими жителями, они быстро реагируют на любую проблему.

В целом расходов всегда много, и всегда хотелось бы, чтобы их было меньше, как в любой другой семье. Как бы зарплата не увеличилась, денег всегда не хватает. Согласны?

- С этим очень тяжело не согласиться. Безусловно, это так. Инфляция или не инфляция — все мы хотим, рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше. И качество жизни каждый хочет поднять.

Выезды в округа: отдачи нет?

- Каждый летний сезон существуют так называемые депутатские выезды в округа. Это дает свои позитивные результаты. Некоторые жители говорят: «Походили они по округам, смысл в этом?» Отдача-то есть?

- Нет. Если мы будем говорить в отношении, например, других фракций, то отдачи нет. Я могу сказать, например, про ЛДПР — там позитивно. Мы всегда находим конструктивный диалог, мы обсуждаем проблемы. Такое ощущение, что мы не в разных партиях, а в одной и той же, мыслим абсолютно одинаково. С КПРФ у нас нет вообще никакого взаимодействия, никакого понимания. Можно всегда спорить, на каждый шаг всегда спорить. Но нужно ведь и что-то делать.

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- Искать компромиссы?

- Конечно. Ведь решение все равно надо принимать. Я не понимаю, зачем это вообще делать. Все равно нужно принимать решение. Можно мусорить, потому что есть уборщик, а можно не мусорить и уборщик не понадобится. Почему-то здесь всегда указывают на мусор вместо того, чтобы всем вместе его убрать. Можно каждый раз ходить и тыкать: вот, посмотри.

Я никогда не забуду, когда у меня был с одним из коллег спор по поводу того, что лампочку в подъезде должен вкручивать ЖЭК. Полгода ходить и спотыкаться, потому что лампочку должен вкрутить ЖЭК, писать туда жалобы бесконечные и прочее. Но мы с вами знаем, что мужчина на этаже проверяется наличием света на этом этаже. Сразу видно, что в подъезде живет нормальный мужчина, который вкрутит эту лампочку, меня так отец воспитывал. Он не дожидался этого от ЖЭКа. Да, мы понимаем, что ЖЭК должен это сделать, но твоя семья ходит и спотыкается. Ты же о семье заботишься в первую очередь? Помоги ЖЭКу. Ничего сложного в этом нет.

- Интересная штука. А взаимодействие с администрацией города?

- Тут у нас только позитивно все. Администрация реагирует благоприятно на каждое наше обращение. Естественно, нам хочется, чтобы это все было гораздо быстрее и как можно лучше.

- А лучше вчера, но в бюджетном процессе так, к сожалению, не получается.

- Да. У администрации в принципе свои планы, но благодаря нашему взаимодействию они акцентируют свое внимание на желаниях, которые им выдают депутаты. Собственно, для этого они и создаются. То, что я вам сейчас перечислил — те решения и те вещи, которые мы сделали — сделали только благодаря наличию взаимодействия с администрацией города, по-другому никак, это же не депутат делает, это делает администрация.

Беседовала Любовь Кузнецова

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