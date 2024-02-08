Общество

Профсоюзный санаторий «Голубые озёра» отмечает 75-летие

Профсоюзный санаторий «Голубые озёра» в Невельском округе отмечает 75-летие. С праздником действующих и бывших сотрудников санатория поздравил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото Александра Елисеева

«Искренне, от имени всего профсоюзного движения Псковской области поздравляю вас с 75-летием нашей всеми любимой здравницы. Путь санатория был тернист и сложен, но каждый раз он выстаивал и возрождался. Сегодня, благодаря общим усилиям и вашему вкладу, санаторий успешно работает и развивается», - отметил Игорь Иванов.

Всем причастным к работе санатория «Голубые озёра», тем, кто вложил в него свои силы и душу, Игорь Иванов пожелал добра, мирного неба, здоровья и благополучия.