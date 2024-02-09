Общество

Востребованные меры поддержки врачей перечислили в псковском облздраве

211 врачей и средних медицинских работников впервые трудоустроились в медицинские организации Псковской области в 2023 году. Как в своем Telegram-канале рассказала председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко, это больше, чем годом раньше. В 2022 году их было 180.

Марина Гаращенко напомнила, что в Псковской области действуют меры поддержки врачей. Наибольшую привлекательность для медиков имеют меры по обеспечению жильем, в первую очередь, служебным, а также выплата «подъёмных».

В районах области наиболее востребованы выплаты по федеральной программе «Земский доктор / Земский фельдшер» плюс региональная доплата. Суммарная выплата в районах врачам составляет до 2,3 млн рублей, фельдшерам ФАПов — 1,55 млн рублей.

Для работников участковой службы и скорой медицинской помощи положительный эффект имеют ежеквартальные доплаты 60 тысяч рублей врачам и 30 рублей фельдшерам, отметила Марина Гаращенко.

«Благодаря реализуемым мерам в прошлом году впервые в медицинские организации Псковской области было трудоустроено 211 врачей и средних медицинских работников, что больше, чем годом раньше. В 2022 году их было 180. Наметившаяся положительная динамика говорит привлекательности разработанных правительством Псковской области мер», - заметила глава профильного комитета.