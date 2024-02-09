Международный день женщин и девочек в науке отмечают 11 февраля

Ежегодно 11 февраля, начиная с 2016 года, по решению ООН отмечается Международный день женщин и девочек в науке.
Фото: «Кванториум Псков»
20 декабря 2013 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию «Наука, техника и инновации в целях развития», в которой признавался равный и полноценный доступ женщин и девочек любого возраста к достижениям и развитию науки, техники и инноваций как залог обеспечения гендерного равноправия в данной сфере. А спустя два года на очередном пленарном заседании Генассамблеи была принята резолюция (70/212), провозглашающая 11 февраля Международным днем женщин и девочек в науке, пишет calend.ru.
Мировое профессиональное сообщество озабочено тем, что среди исследователей всего 30% женщин, и старается привлечь внимание к этой проблеме.
Исследования специалистов, проведенные в 14 странах, выявили определённый дисбаланс в участии в научной сфере между мужчинами и женщинами, то есть дисбаланс по половому или гендерному признаку. Возможность получения степени бакалавра, магистра и доктора для женщин в сфере науки составляет 18%, 8% и 2% соответственно, в то время как для мужчин эти показатели составляют 37%, 18% и 6%. В таких передовых областях, как искусственный интеллект, только каждый пятый специалист (22%) — женщина.
Первое празднование Дня прошло 11 февраля 2016 года и было ознаменовано проведением форума на базе штаб-квартиры ООН. Ежегодное празднование этого дня призвано привлекать дополнительное внимание к проблеме участия женщин в научной сфере, особо отмечать достижения в области науки, техники и инноваций, совершённые женщинами и девочками.
Упоминание в названии праздника не только женщин, но и девочек, направлено на актуализацию темы участия в научных сообществах, кружках и других объединениях научного профиля школьного периода обучения не только мальчиков, но и девочек, чьё участие в них также заметно ниже. Кроме того, участники мероприятий в рамках празднования международного дня обращают внимание на работу воспитателей и преподавателей в учреждениях школьного и дошкольного образования, где должны учитываться принципы гендерного равноправия.
Напомним, день памяти выдающегося русского математика Софьи Ковалевской отметили 10 февраля.
День российской науки праздновали 8 февраля.