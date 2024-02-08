Общество

День российской науки празднуют 8 февраля

Ежегодно 8 февраля российское научное сообщество отмечает свой профессиональный праздник — День российской науки, учреждённый указом президента РФ от 7 июня 1999 года №717.

Фото: пресс-служба детского технопарка «Кванториум Псков»

(28 января) 8 февраля 1724 года указом правительствующего сената по распоряжению Петра I в России была основана Академия наук. В 1925 году она была переименована в Академию наук СССР, а в 1991 году — в Российскую академию наук.

7 июня 1999 года указом президента РФ № 717 был установлен День российской науки с датой празднования 8 февраля. В указе говорится, что праздник был установлен: «учитывая выдающуюся роль отечественной науки в развитии государства и общества, следуя историческим традициям и в ознаменование 275-летия со дня основания в России академии наук».

Михаил Ломоносов, Иван Павлов, Дмитрий Менделеев, Константин Циолковский, Петр Капица, Лев Ландау, Игорь Курчатов, Павел Александров, Сергей Королев, Андрей Сахаров — вот только малая часть имен российских ученых, внесших вклад в мировую науку, пишет calend.ru.

Россия стала первой страной, где было разработано учение о биосфере, открыта периодическая система химических элементов, впервые в мире в космос запущен искусственный спутник Земли, совершен первый полет человека в космос, введена в эксплуатацию первая в мире атомная станция.

Немало российских и советских ученых были отмечены Нобелевскими премиями. Первым из удостоенных, в 1904 году, стал академик Иван Павлов за работу по физиологии пищеварения, далее, в 1908 году, — Илья Мечников за труды по иммунитету, известный советский физик Петр Капица — в 1978 году за открытие явления сверхтекучести жидкого гелия. Последним российским лауреатом из ученых стал физик К. С. Новоселов, в 2010 году получивший Нобелевскую премию за новаторские эксперименты по исследованию двумерного материала графена.

В настоящее время в структуру Российской академии наук (РАН) входят тринадцать отделений по областям и направлениям науки, три региональных отделения, 15 региональных научных центров, а также многочисленные институты. Академия является правопреемником Российской академии медицинских наук и Российской академии сельскохозяйственных наук.

Формируются исследовательские инфраструктуры, которые позволят решать масштабные научные задачи. В рамках программы мегагрантов создано более 200 лабораторий мирового уровня, которые возглавляют ученые, определяющие тенденции глобального научного развития.

Всего в академии насчитывается более тысячи научных учреждений, более 48 тысяч научных сотрудников, в том числе, около 900 академиков и более 1000 членов-корреспондентов.

В советские времена День науки отмечался в третье воскресенье апреля. При выборе даты руководствовались тем, что в 1918 году между 18 и 25 апреля В. И. Ленин составил «Набросок плана научно-технических работ». До сегодняшних дней некоторые научные коллективы отмечают День науки «по старинке», то есть в третье воскресенье апреля.

Как известно, наука является основной движущей силой прогресса, важнейшим ресурсом развития национальной экономики, медицины, образования и социальной сферы. Поэтому от достижений ученых напрямую зависят не только экономический рост и создание новых высокопроизводительных рабочих мест, но и качество жизни миллионов людей.

Сегодня российские ученые продолжают традиции — развивают самые перспективные направления в науке, разрабатывают новейшие технологии, готовят учеников. Правительство страны уделяет особое внимание поддержке науки и развитию сектора научных разработок, в том числе и молодых исследователей. Ключевыми документами, обеспечивающими реализацию научно-технической политики, являются стратегия научно-технологического развития до 2035 года, принятая в 2016 году, национальный проект «Наука», утвержденный в сентябре 2018 года, государственная программа «Научно-технологическое развитие Российской Федерации на 2019-2030 годы», принятая в апреле 2019 года.

Напомним, семьи с детьми приглашают на культурно-просветительскую программу «Наука не для скуки», которая пройдет в музее-усадьбе С. В. Ковалевской в деревне Полибино Великолукского района 11 февраля.

Музей Победы 8 февраля, в День российской науки, приглашает жителей Псковской области на тематическую онлайн-программу. Интернет-пользователи смогут узнать об истории науки в России и открытиях ученых, которые внесли вклад в Победу.

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Ранее поэтические произведения выдающегося математика Софьи Ковалевской прозвучали в Псковском филиале университета ФСИН России.