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Общество

Онколог рекомендовала россиянам регулярно проходить диспансеризацию

11.02.2024 20:32|ПсковКомментариев: 0

По статистике, онкологические заболевания все чаще диагностируются у молодых людей, отметила онколог, врач функциональной превентивной медицины Хамис Магомедова. По ее словам, это связано прежде всего с такими факторами, как неправильное питание, вредные привычки, использование в быту опасных для здоровья химических веществ.

«Рак зачастую бывает спровоцирован бытом человека. Сюда входит все – вредные привычки, в каком помещении человек живет, какой пользуется бытовой химией. Например, черная плесень, которой бывают заражены дома, выделяет канцерогенный токсин. Курительные жидкости в вейпах содержат тяжелые металлы и являются канцерогенными. Неправильное питание – тоже один из факторов развития онкологических заболеваний, потому что недостаточная нутритивная плотность пищи, недостаточное количество белков, жиров и полезных углеводов тоже приводит к тому, что у человека в дальнейшем может развиться рак», – приводит слова Магомедовой радио Sputnik.

Чтобы снизить риски, нужно изменить образ жизни, советует онколог.

«Необходимо максимально "очистить" питание. По возможности использовать хорошие, органические овощи, фрукты, мясо. Исключить из рациона фастфуд или хотя бы питаться по системе 80/20, когда 80% – это правильное питание, то есть цельнозерновые продукты, хорошее мясо и так далее, а 20% – что-то из "запрещенной", неполезной еды. Нужно максимально обезопасить дом: в частности, использовать экологичную бытовую химию. Очень важен сон, потому что мелатонин – гормон сна – вырабатывается в очень короткий промежуток времени, где-то с десяти часов вечера до одного-двух часов ночи. В это время нужно обязательно спать, потому что собственный мелатонин тоже является онкопротектором, то есть защищает человека от рака», – уточнила Магомедова.

Врач также рекомендует регулярно проходить диспансеризацию.

«Благодаря диспансеризации частота выявления рака на ранних стадиях увеличилась, а на ранних стадиях рак лечить легче. Я бы посоветовала проходить диспансеризацию не раз в три года, а чаще. А если есть какие-то хронические заболевания или были случаи рака у близких родственников, нужно обследоваться чаще, чем раз в год. Если есть какие-то необъяснимые симптомы, плохое самочувствие, постоянная усталость, нужно не игнорировать проблему, а обращаться к профильным врачам», – заключила Магомедова.

Теги: #онкология
Источник: Псковская Лента Новостей
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