Онколог рекомендовала россиянам регулярно проходить диспансеризацию

По статистике, онкологические заболевания все чаще диагностируются у молодых людей, отметила онколог, врач функциональной превентивной медицины Хамис Магомедова. По ее словам, это связано прежде всего с такими факторами, как неправильное питание, вредные привычки, использование в быту опасных для здоровья химических веществ.
«Рак зачастую бывает спровоцирован бытом человека. Сюда входит все – вредные привычки, в каком помещении человек живет, какой пользуется бытовой химией. Например, черная плесень, которой бывают заражены дома, выделяет канцерогенный токсин. Курительные жидкости в вейпах содержат тяжелые металлы и являются канцерогенными. Неправильное питание – тоже один из факторов развития онкологических заболеваний, потому что недостаточная нутритивная плотность пищи, недостаточное количество белков, жиров и полезных углеводов тоже приводит к тому, что у человека в дальнейшем может развиться рак», – приводит слова Магомедовой радио Sputnik.
Чтобы снизить риски, нужно изменить образ жизни, советует онколог.
Врач также рекомендует регулярно проходить диспансеризацию.
«Благодаря диспансеризации частота выявления рака на ранних стадиях увеличилась, а на ранних стадиях рак лечить легче. Я бы посоветовала проходить диспансеризацию не раз в три года, а чаще. А если есть какие-то хронические заболевания или были случаи рака у близких родственников, нужно обследоваться чаще, чем раз в год. Если есть какие-то необъяснимые симптомы, плохое самочувствие, постоянная усталость, нужно не игнорировать проблему, а обращаться к профильным врачам», – заключила Магомедова.