Общество

Порядка 40% заявлений для получения региональных услуг псковичи подают онлайн

В Псковской области на портале «Госуслуги» предоставляется почти 100 услуг в электронном виде, большая часть которых является социально значимыми. В воскресенье, 11 февраля, Псковская область знакомит посетителей выставки-форума «Россия» с работой, которая проделана регионом в части развития сферы госуслуг. Этой теме сегодня посвящена программа форума национальных достижений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: управление цифрового развития и связи, МФЦ Псковской области, РИА Новости (Станислав Красильников)

За последние пять лет число региональных электронных услуг выросло почти в 20 раз, отмечается в презентации, которая транслируется в этот день на стенде региона. По итогам прошлого года уже более 450 тысяч жителей области имеют подтвержденную учетную запись на Госуслугах. Более 190 региональных организаций предоставляют услуги в электронном виде.

Пользователи Госуслуг в Псковской области за прошлый год подали более 1,7 млн заявлений на получение федеральных и региональных услуг. Причем, доля граждан, предпочитающих электронный формат, а не личный визит в организацию для подачи заявления постоянно растет. На сегодня уже порядка 40% всех заявлений для получения региональных услуг — в электронном виде.

В этот день на стенде Псковской области также работают руководство и специалисты регионального Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. Они консультируют посетителей, повышая их уровень цифровой грамотности, рассказывают о возможностях МФЦ.

В прошлом году в МФЦ Псковской области поступило более 580 тысяч обращений граждан. Порядка 7,7 тысячи человек получили консультационную и организационно-техническую поддержку в подаче заявлений через Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). Наибольшим спросом среди заявителей пользуются услуги управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии и регионального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации.

На выставке «Россия» деловая программа форума национальных достижений сегодня представлена презентацией эффективных решений и значимых достижений в сфере государственных услуг по результатам реализации государственных проектов последних лет.

Об исполнении ключевых государственных задач речь шла на пленарной сессии «О ключевых достижениях и результатах развития отрасли», в которой принял участие заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Актуальные вопросы сферы государственных услуг рассмотрены и на тематических экспертных панелях.