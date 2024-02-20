Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 29 февраля

«29 февраля 2024 года президент РФ Владимир Путин обратится к Федеральному собранию РФ с ежегодным посланием», - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Согласно Конституции России, президент «обращается к Федеральному собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства». В таких выступлениях глава государства традиционно излагает свою оценку ситуации в стране, обозначает задачи на перспективу.

Предыдущее послание было оглашено в феврале 2023 года. Оно было 28-м в новейшей истории России и 18-м для Владимира Путина, пишет ТАСС.