Общество

Михаил Ведерников поздравил дновцев с 80-й годовщиной освобождения района

Жителей Дновского района с 80-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

«Мы всегда будем помнить о подвиге воинов-освободителей, о стойкости мирных жителей, об отваге партизан и подпольщиков, которые мужественно сражались на этой земле. Желаю всем жителям новых свершений, которые продолжат яркую историю района! Мира и процветания Дновской земле! С праздником!» - написал Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Напомним, 24 февраля в Дно провели инсценировку первого дня освобождения города Дно от немецко-фашистских захватчиков в рамках проекта «Ожившая история». Также здесь состоялся митинг и возложение венков и цветов на братском захоронении в городском сквере.