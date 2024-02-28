Общество

Трансляцию послания Путина Федеральному Собранию покажут в псковском кинотеатре

Президент России Владимир Путин огласит послание Федеральному Собранию сегодня, 29 февраля. Прямую трансляцию выступления президента можно будет посмотреть в трёх VIP-залах в кинотеатре «Смена» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ресторане-клубе «Победа».

Обращение президента к парламенту будет посвящено положению в стране и главным направлениям внутренней и внешней политики, отметили в «Победе».

Трансляция на больших экранах начнется в 12:00, вход свободный. Бронь по телефонам: 8-906-222-13-31, 8-906-222-15-51.

Адрес: Псков, Октябрьский проспект, дом №17а.