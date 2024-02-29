Общество

Нацпроект «Экономика данных» запустят в РФ

Президент Владимир Путин в послании Федеральному Собранию объявил о запуске еще одного нового нацпроекта - «Экономика данных».

В рамках этого проекта он потребовал к 2030 года создать цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы. На эти цели он пообещал направить в ближайшие шесть лет не менее 700 млрд рублей.

Правительству будет поручено заняться развитием производства оборудования для хранения данных, пишет «Интерфакс».

Путин пообещал, что государство будет наращивать инвестиции в отечественные IT-системы и внедрение искусственного интеллекта.