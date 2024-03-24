Общество

Тему занятия «Разговоры о важном» заменили на «Единство народов России»

Тему внеурочного занятия «Разговоры о важном», которые проходят в российских школах каждый понедельник, изменили на «Единство народов России», следует из информации на сайте занятий.

Согласно календарно-тематическому планированию «Разговоров о важном», после занятия «Крым и Севастополь: 10 лет в родной гавани» должно было пройти занятие «Россия - спортивная держава», на данный момент тема занятия на 25 марта - «Единство народов России», пишет РИА Новости.

На иллюстрации к занятию размещена картинка с надписью «Скорбим со всей страной. Крокус Сити Холл. 22.03.2024».

Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.

По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.