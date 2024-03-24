Общество

Более ста псковичей прошли бесплатное флюорографическое обследование

Псковская область в понедельник, 25 марта, присоединилась к всероссийской акции, приуроченной к Всемирному дню борьбы с туберкулезом. В первый день акции около ста псковичей прошли бесплатное флюорографическое обследование, этой услугой можно будет воспользоваться в Пскове и завтра, 26 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Бесплатное флюорографическое обследование проводится на территории Противотуберкулезного диспансера Псковской области на улице Красноармейской, 16. Любой желающий сможет прийти сюда завтра с 9.00 до 12.00.

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Всемирный день борьбы с туберкулезом ежегодно отмечается 24 марта с целью привлечения внимания общественности к профилактике заболевания и расширение противотуберкулезной деятельности. Псковское региональное отделение Российского Красного Креста традиционно проводит ряд мероприятий, направленных на повышение уровня осведомленности в вопросах распространенности и профилактики туберкулеза.

В пресс-службе правительства напомнили, что вакцина против туберкулеза — БЦЖ — является одной из первой в жизни ребенка. Вакциной прививают детей практически во всех странах мира, чтобы защитить их от туберкулеза, особенно от его внелегочных форм, в том числе туберкулезного менингита. Как правило, детей прививают БЦЖ в соответствии с национальным календарем прививок. Но если у ребенка есть временные противопоказания к прививке, то сроки вакцинации устанавливаются индивидуально.