«Сборная остального мира» во второй раз подряд стала победителем Международного кубка КВН в Пскове

«Сборная остального мира» во второй раз подряд стала победителем Международного кубка КВН Александра Иванова в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Второе место заняла команда из Витебска «Введите название». На третьей и четвертой строчке расположились
«Сборная студентов ООО "Приехали"» и «Сборная школьников (СБШ)». Диплом за лучшую шутку получила «Сборная остального мира»
Лучший актер - Ростислав Шамарин из СБШ (Сборная школьников). Милена Савицкая из «Введите название» - лучшая актриса.