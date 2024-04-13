Общество

Власти Псковской области отказались от проведения парада 9 мая

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Принято решение, что от наиболее массовых мероприятий (в частности, парада) целесообразно в этом году отказаться, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

«Вместе с тем будут предусмотрены активности для жителей всех возрастов в менее крупных форматах», - отметил Михаил Ведерников.

Главным вызовом сейчас является обеспечение безопасности проводимых мероприятий. «Каждую из возможных угроз мы должны учитывать при планировании», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Отдельное внимание уделили оказанию традиционных мер поддержки ветеранов. «Инвалидам, участникам и ветеранам Великой Отечественной войны, в том числе награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда", предусмотрены выплаты в размере 10 тысяч рублей», - отметил губернатор.

«В этом году регион получит 17 млн на благоустройство воинских захоронений, ещё 6 млн рублей направим в рамках областной программы. Планируем отремонтировать более 30 воинских захоронений, увековечить имена 200 воинов», - добавил Михаил Ведерников.