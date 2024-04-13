Фотофакт: Кровлю ремонтируют в псковской школе №23

Продолжается ремонт школы №23 в Пскове. Сейчас в здании ремонтируют кровлю, передают Псковской Ленте Новостей очевидцы.
Напомним, что подрядчиком по ремонту школы выступило ООО «Северо-Западная промышленная компания». На время ремонтных работ ученики остались в своей школе, лишь часть классов со своими учителями временно проводит занятия в соседних школах.
Отметим, что учебное заведение будет отремонтировано по масштабной федеральной программе «Модернизация школьных систем образования».
Ремонтные работы планируют завершить к 15 августа.