Общество

Фотофакт: Кровлю ремонтируют в псковской школе №23

Продолжается ремонт школы №23 в Пскове. Сейчас в здании ремонтируют кровлю, передают Псковской Ленте Новостей очевидцы.

Напомним, что подрядчиком по ремонту школы выступило ООО «Северо-Западная промышленная компания». На время ремонтных работ ученики остались в своей школе, лишь часть классов со своими учителями временно проводит занятия в соседних школах.

Отметим, что учебное заведение будет отремонтировано по масштабной федеральной программе «Модернизация школьных систем образования».

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Ремонтные работы планируют завершить к 15 августа.