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Совфед утвердил уроженку Пскова Ирину Подносову председателем Верховного суда

Новым председателем Верховного суда стала уроженка Пскова Ирина Подносова. Подносова училась на юрфаке ЛГУ в одно время с Владимиром Путиным, с 2020 года она была заместителем председателя ВС.

Фото: пресс-служба Совета Федерации

В начале пленарного заседания в среду сенаторы утвердили Ирину Подносову председателем Верховного суда. В голосовании принимали участие 167 сенаторов, все они проголосовали «за», пишет РБК.

Подносова стала вторым в новейшей истории России председателем Верховного суда. С 1991 года и до своей смерти 23 февраля этого года его возглавлял Вячеслав Лебедев. После его смерти временно исполняющим обязанности председателя стал Петр Серков. Подносова в Верховном суде работала с 2020 года, когда она была назначена заместителем председателя ВС, председателем судебной коллегии по экономическим спорам (до 2014 года разрешением экономических споров занимался Высший арбитражный суд, после его упразднения функции перешли к коллегии).

Председатель Верховного суда назначается на шесть лет с возможностью продления срока работы.

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Подносова родилась в Пскове в 1953 году. С 1970 по 1975 год она училась на юридическом факультете Ленинградского госуниверситета, после чего работала по специальности. Три года была консультантом отдела юстиции Леноблисполкома. После этого она работала в Саратовской области – была юристом Вольского завода строительных изделий, затем юристом Вольского городского торга.

С 1990 года была судьей Лужского городского суда Ленобласти, а с 2003 года стала председателем этого суда. В 2013 году Подносова стала зампредседателя Ленинградского областного суда, а с 2017 года возглавила суд. В 2018 году она возглавила Второй апелляционный суд общей юрисдикции.