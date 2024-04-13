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О вооружении воинов в 1242 году рассказал псковский историк

О вооружении русских и ливонских воинов во времена Ледового побоища рассказал начальник исторического отдела Псковского музея-заповедника Максим Колпаков на круглом столе «День воинской славы России: Ледовое побоище (1242 год)», который проходит 18 апреля в Поганкиных палатах в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Максим Колпаков выступил с докладом «Сравнение комплекса вооружения ливонского рыцаря и русского дружинника первой половины XIII века».

«Нас чарует металл и кольчуга, но главную защитную функцию выполняет простеганная одежда. Доспех металлический и доспех тканевый - неотделимые вещи. Очевидно, что те люди, которые носили кольчуги, носили поддоспешник под ними. Также в пространстве Европы они носили кольчужный капюшон, кольчужные чулки», - рассказал Максим Колпаков.

При этом традиционно считается, что русская кольчуга является «короткой». Воины также носили шлемы, ноги были защищены сапогами, а руки - наручами.

«Утверждать о наличии цельнометаллической защиты на ногах русских воинов я не возьмусь», - отметил Максим Колпаков.

При этом он раскритиковал версию историков-популистов о том, что оружие типа булав появились в России только в конце XIIV века.

«Я бы так уверенно булаву из вооружения русского дружинника того периода не скидывал», - добавил историк и объяснил это археологическими находками того времени на ближайших территориях.

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Напомним, на круглом столе звучат доклады сотрудников Псковского музея-заповедника, Археологического центра Псковской области, представителя Псковской епархии. В заключение слушателям и участникам представят выпуск программы Псковской Ленты Новостей «Истфакт» «В поисках Вороньего камня».

18 апреля отмечается День воинской славы России - День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере.