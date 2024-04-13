Общество

Тонули ли ливонские рыцари в Чудском озере, рассказали на круглом столе в Пскове

На вопрос о том, тонули ли ливонские рыцари в Чудском озере, ответил старший научный сотрудник Археологического центра Псковской области Сергей Салмин на круглом столе «День воинской славы России: Ледовое побоище (1242 год)», который проходит 18 апреля в Поганкиных палатах в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Когда говорят, что тонули немецкие рыцари, это предполагает, что русские находились от них на достаточно большом расстоянии, ведь иначе потонули бы все», - отметил Сергей Салмин в рамках своего доклада «Ледовое побоище: численность сторон (по русским и ливонским источникам)».

Он добавил, что клин в качестве боевого строения, примененный во время Ледового побоища, отличается от классического клина своей шириной. При этом рыцари все время действуют в команде с арбалетчиками. Сергей Салмин опроверг популярное мнение, что рыцари двигались галопом, мешая друг другу и сталкиваясь, они передвигались шагом и вступали в ближний бой.

«Если "малая свинья" действовала на Ледовом побоище, то там было около 380 людей. Ливонская хроника говорит, что на каждого ливонца приходилось 60 русских», - уточнил Сергей Салмин.

Напомним, на круглом столе прозвучат доклады сотрудников Псковского музея-заповедника, Археологического центра Псковской области, представителя Псковской епархии. В заключение слушателям и участникам представят выпуск программы Псковской Ленты Новостей «Истфакт» «В поисках Вороньего камня».

18 апреля отмечается День воинской славы России - День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере.