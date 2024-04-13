Общество

СОБЫТИЕ: Торжественные церемонии в День воинской славы России в пос. Самолва и на горе Соколихе

В День воинской славы России - День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере, помощник президента РФ, председатель «Российского военно-исторического общества» Владимир Мединский, руководитель регионального отделения РВИО, депутат Государственной думы РФ Александр Борисов, представители областных и муниципальных властей и общественных организаций возложили цветы к мемориальному комплексу «Князь Александр Невский с дружиной» в поселке Самолва Гдовского района.



В церемонии возложения цветов к монументу Александру Невскому и его дружине на горе Соколихе в Псковском районе приняли участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, глава города Пскова Борис Елкин, глава Псковского района Наталья Федорова, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, исполняющий обязанности командира 76-й дивизии ВДВ гвардии полковник Юрий Голубович, другие официальные лица, ветераны, представители общественных организаций.