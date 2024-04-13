Пункты приема вторсырья открыли в Пскове в рамках акции

Экологическая акция «Сдай вторсырье - накорми бездомных животных» стартовала в Пскове сегодня, 19 апреля. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал руководитель Псковского отделения Российского экологического движения, член экспертного совета РЭД Сергей Елизаров.
«Несмотря на то, что погода немного подвела, люди приходят. У нас очень активные пункты приема. Много молодежи, много волонтеров. Есть фотозона с флагами, картинами из пластиковых крышек. Мы подготовились по полной. Ждем людей», - сказал Сергей Елизаров.
Он отметил, что в этом году мероприятие не только полезное, но и познавательное.
Напомним, акция проходит 19 и 20 апреля с 10.00 - 15.00, сдать вторсырье можно в следующих локациях: