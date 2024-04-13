Общество

Пункты приема вторсырья открыли в Пскове в рамках акции

Экологическая акция «Сдай вторсырье - накорми бездомных животных» стартовала в Пскове сегодня, 19 апреля. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал руководитель Псковского отделения Российского экологического движения, член экспертного совета РЭД Сергей Елизаров.

«Несмотря на то, что погода немного подвела, люди приходят. У нас очень активные пункты приема. Много молодежи, много волонтеров. Есть фотозона с флагами, картинами из пластиковых крышек. Мы подготовились по полной. Ждем людей», - сказал Сергей Елизаров.

Он отметил, что в этом году мероприятие не только полезное, но и познавательное.

Напомним, акция проходит 19 и 20 апреля с 10.00 - 15.00, сдать вторсырье можно в следующих локациях:

Любятово, «Магнит», улица Николая Васильева, 38 (район ветклиники);

Запсковье, «Лента», улица Труда, 54 (парковка около магазина «Фейерверки»);

Завеличье, «Империал», улица Коммунальная, 41 (сторона парковки у «Вкусно и точка»);

«Лента», Рижский проспект, 95Б;

«Шайба», улица Яна Фабрициуса, 5В (парковка, заезд с улицы Гражданской).