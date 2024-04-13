Общество

Елена Тимашова о задачах территориального общественного самоуправления

Псковскую область на всероссийском конкурсе признали лучшим субъектом России по поддержке территориального общественного самоуправления. При этом стоит отметить, что движение ТОС в регионе начало развиваться совсем недавно. Сколько на сегодняшний день в Псковской области ТОСов? Все ли они «рабочие»? Какие проблемы решают? Действительно ли ТОСы подменяют собой местные власти? На эти и другие вопросы ответила начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области Елена Тимашова.

- Сколько на сегодняшний день в Псковской области ТОСов? Они все «рабочие»?

- Я всегда говорила, что мы приближаемся к 600 ТОСам. Но мне сегодня дали последнюю раскладку. По состоянию на 8 апреля мы уже превысили число 640. Это удивительно, потому что мне казалось, что нет такой активности теперь уже, потому что основная активная часть жителей реализовалась и далее там что-то такое не очень обязательное, не очень нужное. Но, тем не менее, практика показывает, что люди смотрят на своих соседей, люди объединяются, люди хотят что-то улучшить в своей жизни, улучшить на своей территории. Безусловно, большая часть ТОСов создается под конкурсы. Этого не надо стесняться. В первую очередь люди хотят максимально что-то улучшить в своем доме, максимально улучшить на своей территории, провести праздники, какие-то событийные мероприятия.

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- Вы фиксируете самые неактивные ТОСы? Есть ли примеры самоликвидации ТОСов?

- У нас нет ни одного ТОСа, который самораспустился. У нас есть случаи, когда ТОСы прекращают статус юридических лиц. Их было четыре, сейчас осталось два. Но когда мы проводили встречу с нашими калининградскими гостями, ко мне подошел один из активистов ТОС Себежского района и спросил: «Как бы мне зайти в форму юридического лица?» Наши коллеги из Калининграда привезли очень хорошую практику. Эта практика как раз основана на участии в грантовых конкурсах ТОСов как юридических лиц. У них нет юридических лиц, у них там немного другая схема. Кстати, наша схема их очень заинтересовала.

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У нас нет ни одного закрытого ТОСа. Есть ТОСы «спящие», которые не каждый год выходят на конкурсы. Может быть, где-то произошел разлад в «семье» ТОСовских, и на какой-то момент люди разочаровались. Они просто затихают и замолкают до момента, когда тяжелый период заканчивается перемирием и восстановлением активной работоспособности. Мы не считаем, что они неработающие. На то она и активная общественность, и самоуправление, чтобы люди самостоятельно определили: сегодня им нужна эта активность, а сейчас они проживут спокойно и без активности, потому что им достаточно на этот момент времени того перечня услуг, который им оказывает муниципалитет.

- Что такое ТОС без юридического лица, и что такое с юридическим лицом?

- ТОСов без образования юридического лица большинство. Мы нацелены преимущество на такую форму. Она не накладывает дополнительных обременений на людей. У нас всё-таки в целом население Псковского региона - более возрастной категории. Конечно, когда люди объединяются категорией 50+ или 60+, то им уже не очень хочется связываться с бумагами, есть работа, есть семья, есть свои какие-то заботы. Поэтому им не очень хочется связываться с бюрократическими процедурами, которые обязательно влекут за собой статус юрлица. Поэтому мы максимально приветствуем, чтобы людей не напугать, чтобы людей не нагрузить дополнительным обременением, мы приветствуем вот такую форму. Безусловно, у нас ТОСы в форме юридического лица имеют больше преимуществ по привлечению грантов. Это не только наши региональные инициативные проекты, это в первую очередь фонд президентских грантов, где участвуют ТОСы с образованием юрлица. Там более серьезные суммы.

- Какое количество ТОСов должно быть в нашем регионе, чтобы это была «разумная достаточность»?

- Губернатор ставит вполне понятную задачу: неважно, сколько их. Самое главное, чтобы вся территория Псковской области была покрыта ТОСами. Не должно быть ни одного участка территории Псковской области, которая бы развивалась без учета интересов жителей. А как им объединиться - в рамках одного подъезда, в рамках целого двора или в рамках целого микрорайона - это уже давайте оставим им на откуп. Никого не мельчим, никого не дробим, никого не укрупняем. Если люди считают, что комфортнее им будет управлять в таких границах, то эти границы будут утверждены. Мы максимально будем приветствовать и великолукские ТОСы, которые с участием в представительствах, с участием конференции. У них их мало, но у них точно так же вся территория города Великие Луки покрыта территориальными общественными самоуправлениями. Дновский район у нас тоже покрыт весь территориальными общественными самоуправлениями, но мелкими. Они лидеры по числу ТОС, но поскольку они более дотационное муниципальное образование, у них есть определенная экономическая цель. Чем больше они ТОСов создадут, тем больше у них возможность выиграть в проектах, тем больше они средств привлекут. Это такая хитрость, которая используется в наших муниципалитетах, но абсолютно правильная хитрость. Люди говорят, хотим что-то большое сделать. Если это территория двух-трех домов, и они делят эту территорию на два территориальных общественных самоуправления, то, участвуя в проектах, если повезет, это будет более комплексный подход к благоустройству территории.

- Бытует утверждение: «Теперь то, что должны нам власти, делают ТОСы». Вы согласны с таким утверждением?

- Нет, абсолютно не согласна с таким утверждением. ТОСы никогда в жизни не подменят органы местного самоуправления и не заменят их, только потому что у ТОСов другая немного задача. У ТОСов задача организоваться, выработать свою условную стратегию, план развития своей территории и максимально совместно с администрацией включиться в формирование бюджетного процесса и муниципальной стратегии, чтобы учитывали интересы жителей этой территории. У нас специально и конкурсы выстроены, когда средства гранта, которые заявляет, реализует не территориальное общественное самоуправление, потому что они не юридические лица, а реализует администрация. Фактически люди дали свой наказ, совместно с администрацией отработали, в случае, если конкурс максимально состоялся в их пользу, то администрация в дальнейшем реализует эти проекты. Поэтому задача администрации — это конкретные решения тех вопросов, которые люди поставили, а задача ТОСов - выявление больных точек, сплочение людей, чтобы максимально они слышали администрацию, а администрация услышала людей.

- Были ли ситуации, когда ТОСы не справлялись с реализацией полученных средств?

- Да, действительно были сложности. Был такой печальный опыт, когда деньги возвращались в областной бюджет, потому что они не были израсходованы. К огромной неприятности, что это был один и тот же муниципалитет - Печорский район, когда он еще был районом. Они уходили в зиму, там невозможно было ничего сделать. Мы с новой администрацией, администрацией муниципального округа, уже прорабатываем какую-то защиту от таких ситуаций.

Беседовала Любовь Кузнецова