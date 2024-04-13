Общество

Ветераны в мае смогут бесплатно ездить на пригородных автобусах в Псковской области

Ветеранам Великой Отечественной войны будет предоставлена возможность бесплатного проезда на ряде автобусных и железнодорожных маршрутов в Псковской области с 1 по 15 мая. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области, эта мера поддержки будет действовать в отношении инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, а также приравненных к ним категорий граждан и сопровождающих их лиц.

Льгота предоставляется при проезде на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении (в вагоне с местами для сидения поездов любых категорий) и в общественном транспорте по муниципальным и межмуниципальным маршрутам.

Напомним, ранее на заседании оргкомитета по подготовке к празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пристальное внимание обратили на оказание мер поддержки ветеранов. Так, инвалидам, участникам и ветеранам Великой Отечественной войны, в том числе награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», предусмотрены выплаты в размере 10 тысяч рублей. Региональная выплата гражданам, которым присвоен статус «Дети войны» и кто не имеет иных оснований на меры социальной поддержки, составит 2,5 тысячи рублей.