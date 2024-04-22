Общество

Шествие «Бессмертного полка» в этом году не будут проводить в очном формате

Шествие «Бессмертный полк» в России в этом году году из-за соображений безопасности не будет проводиться в очном формате. Об этом сообщила ответственный секретарь «Поискового движения России», сопредседатель центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России», депутат Госдумы Елена Цунаева на пресс-конференции о форматах акции «Бессмертный полк» в 2024 году.

«В связи с существующими угрозами общественной безопасности центральный штаб "Бессмертного полка" России принял решение не проводить шествие "Бессмертного полка" в 2024 году в очном формате», - цитирует ее ТАСС.

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Напомним, в Псковской области парад Победы в этом году отменен.