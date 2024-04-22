Александр Грацкий написал заявление об увольнении и уже не работает в администрации Пскова - Борис Елкин

Обвиняемый во взяточничестве Александр Грацкий написал заявление об увольнении по собственному желанию и уже не работает в администрации Пскова. Об этом глава города Борис Елкин рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он отметил, что остальные вопросы следует оставить следственным органам и суду, который примет соответствующее решение.
Напомним, экс-заместителя главы администрации города Пскова – начальника управления городского хозяйства Александра Грацкого заключили под стражу по обвинению в получении взятки в особом крупном размере.
Бывший чиновник подозревается в том, что в 2022 году получил от директора коммерческого предприятия по строительству дорожной сети автомобиль стоимостью более 5 миллионов рублей в качестве взятки за своевременное и беспрепятственное принятие работ по заключенным между коммерческим предприятием и управлением городского хозяйства города Пскова муниципальным контрактам.