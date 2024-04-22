Общество

Борис Елкин призвал не пользоваться услугами катания на лошадях в городских парках

Верный способ погубить бизнес аренды лошадей и пони для прогулок в парках – не пользоваться этими услугами. Об этом глава города Пскова Борис Елкин рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мы знаем случаи, когда страдали и дети, и лошади во время таких прогулок. Часть вопросов регулируем мы, часть – УМВД, мы ведем с ними переговоры, в том числе со Следственным комитетом и прокуратурой. Этот вопрос стоит не первый год. Много кто пытался это сделать, не получалось, но этим вопросом надо заниматься. Это услуги, которые не отвечают безопасности и качеству. Я своих детей никогда не посажу на этих лошадей. Верный способ погубить этот бизнес – не пользоваться этими услугами», – сказал Борис Елкин.

Напомним, нахождение лошадей и пони в парках, скверах, на площадях и пешеходных зонах, а также на территориях памятников архитектуры и искусства, мемориальных комплексов планируют запретить в Пскове. Публичные слушания по этому вопросу хотят провести 21 мая.