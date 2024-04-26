Общество

Михаил Ведерников поблагодарил работников скорой помощи за спасение жизней

Работников скорой медицинской помощи с профессиональным праздником поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

«В праздники и в выходные, в любое время дня и ночи вы спешите в самые отдалённые населенные пункты, на места происшествий и аварий. Только за прошлый год бригадами скорой помощи было совершенно более 200 тысяч выездов! Благодарю вас за непростой труд, за выдержку и колоссальную самоотдачу. Спасибо за спасённые жизни», - написал Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Губернатор пожелал работникам скорой медицинской помощи крепкого здоровья, счастья и благополучия.