Общество

Псковские курсанты посетили музей оккупации

Курсанты Псковского филиала университета ФСИН России побывали в музее оккупации Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Фото: пресс-служба Псковского филиала университета ФСИН России

Экскурсия в музей оккупации Псковской области 1941–1944 годов была организована накануне 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Музей оккупации и геноцида советского народа на территории Псковской области – мемориальное место, уникальная историческая локация, и расположен он в здании, где в годы Великой Отечественной войны размещался карательный орган – «эстонская полиция безопасности и СД». Экспозиция охватывает историю не только этого здания, но и в целом оккупации Псковской области. Среди экспонатов – карта размещения концентрационных лагерей, копии писем допросов карателей, воспоминания очевидцев. Представлены также артефакты, которые были найдены на местах раскопок: патроны, из которых были расстреляны мирные жители, личные вещи убитых.

«У исторической памяти нет срока давности, и музей оккупации Псковской области – лучшее тому подтверждение. Его экспонаты – результат большой кропотливой работы архивистов, поисковиков и исследователей, которая производит сильнейшее эмоциональное впечатление на посетителей, включая курсантов Псковского филиала университета, которые получили документально подтвержденные сведения и факты о событиях Великой Отечественной войны», – отметила доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Псковского филиала университета ФСИН России Наталия Иванова.