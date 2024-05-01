Общество

Участники патриотического автопробега передали псковичам частицу Вечного огня с Поклонной горы

Участники ежегодного международного автопробега «Огонь Памяти» прибыли в Псковскую область в четверг, 2 мая. В этом году он посвящен 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и проходит под лозунгом «Партизанскими тропами к Великой Победе». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Автопробег стартовал 28 апреля у Музея Победы в Москве с торжественной церемонии взятия частицы Вечного огня, расположенного в мемориальном комплексе «Поклонная гора». Участники мероприятия поделились символом Победы и памяти о героях войны с жителями городов и поселков Калужской и Смоленской областей, а также ряда населенных пунктов в разных регионах Республики Беларусь, которые уже затронул автопробег.

В Псковской области патриотическая колонна прошла через Изборск и остановилась в Пскове у памятника Неизвестному Солдату. У монумента состоялась торжественная церемония передачи псковичам лампады с частицей Вечного огня из столицы.

«Очень бы хотелось, чтобы эта частичка Вечного огня горела в сердцах наших людей, детей вечно. Чтобы память о событиях и героях Великой Отечественной войны передавалась из уст в уста, от сердца к сердцу», — отметил главный организатор общественного движения «Огонь Памяти» подполковник запаса Сергей Игнатьев и поздравил жителей Псковской области с приближающимся Днем Победы.

В этот день на мемориале прошла памятная лития. После участники автопробега вместе официальными лицами Псковской области, представителями центра «Воин» и патриотических движений региона почтили память защитников Отечества минутой молчания. Затем собравшиеся возложили цветы к мемориалу.

Следующей остановкой автопробега станет мемориал жертвам фашизма «Дулаг-100» в Порховском районе. Памятник установлен на месте массовой гибели мирных советских граждан в военный период.

В целом маршрут движения патриотической группы составит более 2,6 тысячи километров. Участники автопробега посетят более 40 мест боевой славы, встретятся с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями городов и населенных пунктов.

Завершится автопробег 4 мая возле мемориального комплекса «Штыки» — памятника защитникам Москвы в Зеленограде. Мероприятие организовано общественным движением «Огонь Памяти».