Общество

Андрей Турчак: Остров неслучайно стал центральной площадкой для церемонии зажжения Вечных огней

Остров неслучайно был избран центральной площадкой для церемонии зажжения Вечных огней по всей территории России. Об этом первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак рассказал в рамках своего обращения к участникам церемонии в Острове 6 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Сегодня здесь и еще в десяти российских регионах 22 Вечных огня будут подключены к сетевому природному газу», - сказал Андрей Турчак.

Он напомнил, что в 2022 году «Единая Россия» по поручению президента подготовила и обеспечила принятие федерального закона, которым гарантирована бесплатная поставка газа для Вечных огней.

«Вместе с компанией "Газпром" мы реализуем этот проект, и сегодня запущен интерактивный портал "Храним огонь Победы", на котором в режиме реального времени отображается информация о мемориалах. Сегодня там зажгутся новые огни. В этом году основной площадкой нашего мероприятия стал мемориал в городе Острове, и это неслучайно, поскольку Псковский край - это древнейшие земли Псковского государства и Северо-Западный форпост нашей страны. Здесь не раз разворачивались важные для нашего государства события», - сказал Андрей Турчак.

Он уточнил , что на территории современного Островского района, по неполным данным, погибли более 12 тысяч бойцов Красной армии.

«Хочу поздравить всех участников нашего сегодняшнего мероприятия, всех жителей Псковской области и нашей страны с наступающим Днём великой Победы», — заключил он.

Напомним, Вечный огонь впервые зажгли на площади имени Героя Советского Союза Клавдии Назаровой 6 мая, в преддверии Дня Победы. Вечные огни сегодня зажгли также в 10 регионах Российской Федерации на 22 мемориальных комплексах.