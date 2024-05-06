Общество

«Беседка»: «Бал Победы» в Пскове. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 6 мая.

Уже сегодня, 6 мая в Пскове должен был состояться «Бал Победы», посвященный 79-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Однако несколько часов назад организаторы объявили, что мероприятие перенесено на 13 число.

С чем это связано? Какова будет программа «Бала Победы»? Кто сможет принять в нем участие? На эти и другие вопросы в студии «ПЛН FM» ответили представители Псковского городского молодежного центра: начальник отдела досуга Мария Каменская и начальник отдела трудового воспитания и профориентации Александр Косаржевский.

Также участники программы рассказали, какие еще мероприятия в ближайшее время пройдут по линии молодежного центра и о деятельности учреждения в целом.

Ведущий — Артем Татаренко.