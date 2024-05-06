Общество

Сергей Вострецов: Значение появления радио трудно переоценить

С Днем радио россиян поздравил глава объединения СОЦПРОФ, депутат Государственной Думы Российской Федерации VI и VII созывов Сергей Вострецов в своем Telegram-канале.

«7 мая в России отмечается День радио – День работников всех отраслей связи. Событие, положенное в его основу, связано с деятельностью выдающегося русского физика и изобретателя Александра Попова, который впервые продемонстрировал сеанс радиосвязи. Значение этого события для культурной, политической жизни нашей страны, обороны и науки трудно переоценить», - напомнил Сергей Вострецов.

Сегодня радио, телевидение, мобильная связь стали частью жизни. Современный информационный бум — результат труда многих поколений учёных, инженеров, техников — всех, кого судьба связала с отраслью связи, продолжил глава объединения СОЦПРОФ.

«День радио можно смело назвать праздником работников телевидения, радиовещания, почтовиков, связистов, радиолюбителей. Всех, кто оперативно информирует нас о важнейших событиях, происходящих в стране, объединяет на радиоволнах человеческие дела, истории и судьбы. В этот праздничный день хочется пожелать всем успехов в профессиональной деятельности, энергии, благополучия и осуществления намеченных планов! С праздником!» - заключил Сергей Вострецов.