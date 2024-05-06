Общество

В склепе храма на Гремячей горе в Пскове обнаружили останки 10 человек

Западный склеп храма Косьмы и Дамиана с Гремячей горы в Пскове был трехъярусным. Об этом антрополог Антон Романовский сообщил в ходе заседания общественного совета при комитете по охране объектов культурного наследия.

Фото: «МК в Пскове»

Всего обнаружено 8 черепов, но, проанализировав обнаруженные останки, антропологи зафиксировали материал 10 человек. Так получилось, поскольку одно погребение оказалось располовинено.

Нижняя часть останков принадлежит либо 23-летнему внуку основателя рода Гремяцких Семёну (он умер, оставив волю быть похороненным в монастыре) или младшему сыну основателя рода, 27-летнему Степану Гремяцкому.

Верхняя часть останков принадлежит женщине 55-75 лет. Это либо жена старшего сына основателя рода, Акилина Гремяцкая, либо жена основателя рода Федотья Гремяцкая, пишет «МК в Пскове».

Напомним, ранее антрополог Денис Пежемский назвал склеп уникальной находкой.

Добавим, датой создания склепа считается 1697 год, последние захоронения датированы 1764 годом. Род Гремяцких имел 3 поколения.