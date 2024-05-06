Общество

Псковские следователи благоустроили посвященный событиям Великой Отечественной войны мемориал

Сотрудники регионального следственного управления благоустроили мемориал, посвященный событиям Великой Отечественной войны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в СУ СК РФ по Псковской области.

Фото здесь и далее: СУ СК РФ по Псковской области

«О Великой Отечественной войне знает и помнит каждый житель нашей страны. Она коснулась практически каждой семьи, оставив после себя тяжелые воспоминания», - рассказали в ведомстве.

В преддверии празднования 79-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сотрудники следственного управления Следственного комитета по Псковской области, отдавая дань уважения павшим защитникам Родины, привели в порядок захоронение воинов Красной армии, погибших в боях за освобождение родной земли в годы Великой Отечественной войны, расположенное в деревне Красная горка Псковского района.

В 1943-1944 годах в этих местах велись ожесточенные бои, в которых погибло много советских солдат. В 50-60-е годы со всех окрестных деревень собрали останки погибших и сделали одно большое захоронение. Всего в захоронении покоится около 870 воинов, установлены имена 245 погибших.

Сотрудники регионального следственного управления и ветераны следствия, взяв необходимые инструменты, прибыли к памятному месту и общими усилиями покрасили и благоустроили территорию захоронения.

«Поддержание чистоты и порядка на воинских захоронениях – это память о предках, которые погибли в годы войны, защищая Отечество», - рассказали в ведомстве.

В День Победы к мемориалу возложат цветы, и пройдет торжественный митинг.