Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
где в Пскове получить права
Игорь Иванов о профсоюзах
Кабельный потенциал
день победы великие луки
взгляд в будущее ИТ в образовании
ENERGY кешбэк-игра
ПЭМЗ ищет сотрудников
экзотика агротуризм
топ заведений для выпускников
педагоги лучшие из лучших
Онлайн-викторина про Псковскую область
топ-5 рецептов пасхи
места для выпускного
оплата сверхурочных работ
Матросовы не узнанные нами...
 
 
 
ещё Общество 06.05.2024 15:051 Все в сад 08.05.2024 18:000 При отсутствии индексации зарплаты россиянам посоветовали жаловаться в прокуратуру 08.05.2024 17:540 Память героев Великой отечественной войны почтили в Островском районе 08.05.2024 17:500 Около 35 тысяч случаев инфекционных и паразитарных заболеваний выявили в Псковской области с начала года 08.05.2024 17:400 Места захоронения 11 судей-фронтовиков нашли в Псковской области 08.05.2024 17:080 Проект «Память и слава ВЛГАФК» продолжают реализовывать в Великих Луках
 
 
 
Самое популярное 03.05.2024 09:245 Новый эпизод в деле Грацкого: бывший чиновник получил взятку в виде массажного кресла 04.05.2024 10:210 Ушла из жизни псковичка Юлия Комова 05.05.2024 11:000 Медиахолдинг «Гражданская пресса» объявляет конкурс публицистических работ молодых журналистов имени Виктории Голубковой 03.05.2024 13:343 Ольгу Тимофееву назначили вице-губернатором Псковской области 08.05.2024 07:000 С шестью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

9 мая без парада и салютов: как псковичи праздновали День Победы за последние пять лет

08.05.2024 17:00|ПсковКомментариев: 0

Уже завтра наступит очень важный для всех россиян день — 9 мая. Безусловно, это один самых почитаемых праздников нашего народа, ведь он символизирует окончание Великой Отечественной войны и победу над нацизмом. Этот праздник стал важной частью российской истории, символом патриотизма и героизма.

Начиная с 1945 года, на 9 мая традиционно устраивали Парад Победы. Решение о проведении первого Парада принял Иосиф Сталин уже через несколько дней после капитуляции Германии. В какой-то момент стало сложно представить День Великой Победы без парада и салютов. Конечно, главный и самый масштабный парад всегда проходил в Москве, однако и другие города России считали своим долгом устроить праздник и отметить победу над фашизмом. Не забывал об этом важном дне и Псков.

Первый Парад Победы прошёл в Пскове 9 мая 1945 года. В тот тёплый и солнечный день псковичи ликовали вместе со всей страной. В 12 часов началась демонстрация трудящихся, на которой присутствовали многие руководители партийных и советских организаций. С тех пор в Пскове традиционно устраивают праздник в честь Дня Победы.

К сожалению, в 2024 году в Пскове, как и во многих других регионах России, не будет ни Парада Победы, ни праздничных салютов. Кроме того, из соображений безопасности по всей России отменили шествие «Бессмертного полка». На данный момент обеспечение безопасности является главным приоритетом нашей страны. По той же причине в Пскове не будет традиционных массовых развлечений — впервые за долгие годы праздничная афиша почти пуста.

Стоит отметить, что Парад Победы отменяют далеко не в первый раз. Когда всё началось и в чём причина? Чтобы вспомнить об этом, давайте посмотрим, как псковичи отмечали День Победы за последние пять лет. Читайте об этом в новом материале «МК в Пскове» >>>

Теги: #9 мая #день Победы
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли вы идею ввести 10-дневные майские каникулы?
В опросе приняло участие 146 человек
08.05.2024, 18:000 При отсутствии индексации зарплаты россиянам посоветовали жаловаться в прокуратуру 08.05.2024, 17:540 Память героев Великой отечественной войны почтили в Островском районе 08.05.2024, 17:500 Около 35 тысяч случаев инфекционных и паразитарных заболеваний выявили в Псковской области с начала года 08.05.2024, 17:400 Места захоронения 11 судей-фронтовиков нашли в Псковской области
08.05.2024, 17:300 «Псковский велопарад» состоится 2 июня после четырёхлетнего перерыва 08.05.2024, 17:200 Масштабную экскурсию по историческому центру Пскова организуют музейщики 08.05.2024, 17:110 Великобритания ввела новые ограничения на получение виз россиянами 08.05.2024, 17:080 Проект «Память и слава ВЛГАФК» продолжают реализовывать в Великих Луках
08.05.2024, 17:030 «Собственной персоной»: О задачах главного федерального инспектора в новой политической реальности. ВИДЕО 08.05.2024, 17:000 9 мая без парада и салютов: как псковичи праздновали День Победы за последние пять лет 08.05.2024, 16:540 При организации дорожного движения на время завершения ремонта Юбилейной в Пскове учтут замечания общественников 08.05.2024, 16:520 Сильная магнитная буря ожидается на майских выходных
08.05.2024, 16:460 Цветы к Могиле Неизвестного солдата возложили в Пскове. ФОТО 08.05.2024, 16:300 Экзотика псковского агротуризма 08.05.2024, 16:180 Барсика-морячка вернули на набережную в Пскове 08.05.2024, 16:090 В ГК «Титан» обсудили возможности промышленной кооперации с Белоруссией
08.05.2024, 16:080 Деревянные настилы на пешеходных дорожках уничтожили вандалы у строящегося госпиталя в Пскове 08.05.2024, 15:580 Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-замглавы Минобороны Иванова 08.05.2024, 15:510 Армен Мнацаканян опробовал новый ФОКОТ в Новоржеве с местными футболистами 08.05.2024, 15:480 По вопросам СВО псковичи часто обращаются в приемную президента
08.05.2024, 15:470 Традиционная акция «Подарок ветерану» стартовала в Псковской области 08.05.2024, 15:420 Известный медиамагнат Бурцев приобрел издание «Телесемь. Псков» 08.05.2024, 15:390 Путин поручил заменять иностранные образовательные платформы на российские 08.05.2024, 15:351 «Дневной дозор»: борьба с коррупцией или передел рынков?
08.05.2024, 15:270 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 8 мая 08.05.2024, 15:270 Tele2 провела рефарминг сети и ускорила мобильный интернет в Великих Луках 08.05.2024, 15:070 В Псковской области сильная федеральная команда — Александр Хлопков 08.05.2024, 15:060 Движение транспорта ограничат на пересечении улиц Гагарина и Бастионной в Пскове
08.05.2024, 14:590 Выпускникам псковских школ предлагают поступить в университет юстиции 08.05.2024, 14:582 Сигналы иноагентов опасны — главный федеральный инспектор по Псковской области 08.05.2024, 14:540 Многоквартирный дом по улице Завеличенской в Пскове подключили к газоснабжению 08.05.2024, 14:450 Спрос на яйца и продукты для выпечки вырос на 22% накануне Пасхи
08.05.2024, 14:440 В российском городе суд отправил 24-летнего мигранта в колонию за нападение на водителя 08.05.2024, 14:390 Александр Хлопков назвал беспочвенными заявления, что все вокруг «пронизано коррупцией» 08.05.2024, 14:210 Торжественная церемония закладки аллеи туй прошла у Псковского областного суда 08.05.2024, 14:150 «Беседка»: Премьера киноальманаха «Забытые». ВИДЕО
08.05.2024, 14:100 Об обрядных циклах расскажут гостям фольклорной программы в Изборске 08.05.2024, 13:580 Александр Хлопков: У меня нет задачи кого-то пугать 08.05.2024, 13:550 Новый выставочный комплекс открылся в Псковском музее ко Дню Победы 08.05.2024, 13:490 Самый главный праздник
08.05.2024, 13:410 Главный федеральный инспектор начинает рабочий день с просмотра сайта ПЛН 08.05.2024, 13:400 Группа «Сердце тру» станет участником фестиваля «Добрый рок» под Псковом 08.05.2024, 13:380 Множество специалистов федерального уровня приняли участие в создании киноальманаха «Забытые» - Антон Манихин 08.05.2024, 13:260 Александр Хлопков: Президент озвучил задачи на перспективу
08.05.2024, 13:250 Хозпостройка горела в Невеле из-за неисправного электроприбора 08.05.2024, 13:210 До -7 градусов похолодает в Псковской области 9 мая 08.05.2024, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с главным федеральным инспектором по Псковской области 08.05.2024, 12:500 Неосторожность с огнем с начала года привела почти к 650 пожарам в Псковской области
08.05.2024, 12:320 Псковичи поженятся на Всероссийском свадебном фестивале выставки «Россия» 08.05.2024, 12:260 Тестовую марафонскую гребную гонку по реке Желче до Самолвы проведут 10 мая 08.05.2024, 12:170 Взрывоопасный снаряд нашли вблизи новосокольнической деревни Чирки 08.05.2024, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о премьере киноальманаха «Забытые»
08.05.2024, 11:520 Ландшафтный пожар на площади 1,5 га произошел в Псковском районе 08.05.2024, 11:370 Стартовал прием заявок на конкурс «Лучший рационализатор и изобретатель Псковской области»  08.05.2024, 11:270 Два человека в Псковской области ночью погибли из-за неосторожности при курении 08.05.2024, 11:210 График движения автобусов изменился в Пскове
08.05.2024, 11:050 Выставку к 30-летию организации «След Пантеры» открыли в Детском парке Пскова 08.05.2024, 11:010 Главный федеральный инспектор по Псковской области станет гостем программы «Собственной персоной» 08.05.2024, 10:440 Попытку иностранцев незаконно пересечь границу России пресекли в Псковской области 08.05.2024, 10:370 Почти 10 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны получили выплаты к 9 Мая от Соцфонда
08.05.2024, 10:283 Количество новых рабочих мест в Псковской области выросло почти на 30% 08.05.2024, 10:200 «Беседка»: Премьера киноальманаха «Забытые» 08.05.2024, 10:020 На Солнце произошли пятая и шестая сильнейшие вспышки за последние две недели 08.05.2024, 09:440 Псковский театр драмы представил афишу на праздничные выходные
08.05.2024, 09:281 Законопроект о появлении сервиса «второй руки» поддержал Центробанк 08.05.2024, 09:140 Врач призвал исключить из рациона фастфуд в дни магнитных бурь 08.05.2024, 08:580 Пропавшего мужчину в черном спортивном костюме нашли в Великолукском районе 08.05.2024, 08:380 От банков потребуют согласовывать финансовые операции с родственниками
08.05.2024, 08:190 Определены 11 нацпроектов для достижения национальных целей развития России 08.05.2024, 07:580 Экологичную альтернативу жидкости для розжига углей предложили россиянам 08.05.2024, 07:390 Пропавшую пенсионерку в малиновом платке нашли в Пскове 08.05.2024, 07:190 Совокупный объем кредитов россиян впервые превысил 36 трлн рублей
08.05.2024, 07:000 С шестью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области 07.05.2024, 22:001 Псковские полицейские раздали георгиевские ленточки на улицах города 07.05.2024, 21:400 Гражданина Индии в Себеже обязали покинуть РФ из-за проблем с документами 07.05.2024, 21:360 Псковские следователи благоустроили посвященный событиям Великой Отечественной войны мемориал
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru