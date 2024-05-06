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9 мая без парада и салютов: как псковичи праздновали День Победы за последние пять лет

Уже завтра наступит очень важный для всех россиян день — 9 мая. Безусловно, это один самых почитаемых праздников нашего народа, ведь он символизирует окончание Великой Отечественной войны и победу над нацизмом. Этот праздник стал важной частью российской истории, символом патриотизма и героизма.

Начиная с 1945 года, на 9 мая традиционно устраивали Парад Победы. Решение о проведении первого Парада принял Иосиф Сталин уже через несколько дней после капитуляции Германии. В какой-то момент стало сложно представить День Великой Победы без парада и салютов. Конечно, главный и самый масштабный парад всегда проходил в Москве, однако и другие города России считали своим долгом устроить праздник и отметить победу над фашизмом. Не забывал об этом важном дне и Псков.

Первый Парад Победы прошёл в Пскове 9 мая 1945 года. В тот тёплый и солнечный день псковичи ликовали вместе со всей страной. В 12 часов началась демонстрация трудящихся, на которой присутствовали многие руководители партийных и советских организаций. С тех пор в Пскове традиционно устраивают праздник в честь Дня Победы.

К сожалению, в 2024 году в Пскове, как и во многих других регионах России, не будет ни Парада Победы, ни праздничных салютов. Кроме того, из соображений безопасности по всей России отменили шествие «Бессмертного полка». На данный момент обеспечение безопасности является главным приоритетом нашей страны. По той же причине в Пскове не будет традиционных массовых развлечений — впервые за долгие годы праздничная афиша почти пуста.

Стоит отметить, что Парад Победы отменяют далеко не в первый раз. Когда всё началось и в чём причина? Чтобы вспомнить об этом, давайте посмотрим, как псковичи отмечали День Победы за последние пять лет. Читайте об этом в новом материале «МК в Пскове» >>>.