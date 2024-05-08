Общество

Игорь Иванов: 9 Мая — это символ мужества, отваги и несгибаемой воли нашего народа

С 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне поздравил псковичей председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

«9 Мая — это символ мужества, отваги и несгибаемой воли нашего народа. Этот день напоминает нам о том, как важно сохранять мир и свободу, доставшиеся нам такой высокой ценой. Мы всегда помним тех, кто отдал свои жизни за Родину, и благодарим ветеранов за их подвиг. Их мужество и стойкость вдохновляют нас и служат примером для будущих поколений. Сегодня, когда мир вновь сталкивается с угрозой фашизма, мы должны помнить о важности единства и солидарности. Мы должны поддерживать тех, кто защищает нашу Родину, обеспечивая безопасность и стабильность», - подчеркнул он.

«Пусть этот день будет напоминанием о том, как важно беречь мир и свободу, которые мы получили в наследство от наших предков. Пусть он вдохновляет нас на новые свершения и добрые дела. С праздником, дорогие псковичи! С Днём Победы!» - добавил Игорь Иванов.