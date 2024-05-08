Общество

Александр Козловский: 9 Мая - символ мужества и верности Родине

Секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский поздравил земляков, ветеранов и тружеников тыла с Днем Победы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

«Дорогие земляки, уважаемые наши ветераны и труженики тыла! Поздравляю вас с Днем великой Победы!» – заявил Александр Козловский. В своем поздравлении он отметил, что праздник, к которому наши отцы и деды шли путем тяжелейших испытаний, является символом мужества, верности Родине, символом свободы и мира. Это ценности, которые объединяют нас и сегодня. За них героически сражались наши предки, одержавшие Победу над фашизмом, за них и сегодня борются наши бойцы в ходе специальной военной операции.

«Уважаемые наши ветераны! Мы будем всегда чтить ваше мужество и волю на поле боя, за самоотверженный труд в тылу, равняться на ваш подвиг. С праздником! С Днем Победы!» – заключил секретарь Псковского регионального отделения «Единой России».