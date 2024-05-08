Общество

Михаил Ведерников встретился с постояльцами социального городка

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в День Победы, 9 мая, приехал в социальный городок Пскова, чтобы в памятный для всей страны день встретится с его постояльцами. Вместе с ним социальное учреждение посетили спикер Псковского областного Собрания Александр Котов и председатель регионального комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства области.

Фотографии: пресс-служба правительства Псковской области

В неформальной обстановке за чашкой чая вместе с официальными лицами за одним столом собрались представители старшего поколения — участник Великой Отечественной войны Федор Золотарев, бывшие несовершеннолетние узники, ветераны труда, труженики тыла и пожилые люди, имеющие статус «Дети войны».

Михаил Ведерников сердечно поздравил участников встречи с Днем Победы, пожелал здоровья и долгих лет.

«Сегодня, в этот великий день для всей нашей страны, для меня большая честь встретиться с вами, чтобы глаза в глаза поблагодарить за ратный подвиг, за то, что вы подарили нам Победу, подарили нам будущее. Отдельные слова благодарности — за труд в послевоенные годы. Псков и Великие Луки были полностью разрушены после оккупации, их восстанавливали из руин. Это был трудовой подвиг советского народа. — заметил губернатор. — Самое главное то, что и нам, и нашим детям есть на кого равняться и брать пример. Со своей стороны хочу заверить, что и на меня, и на правительство области всегда можете рассчитывать».

Со словами поздравления обратился и спикер Александр Котов. Он подчеркнул, что День Победы — самый светлый и народный праздник для нашей страны. «Спасибо за то, что вы сделали для нашей страны, для нынешнего поколения и для нашей молодежи и детей. Благодаря вашему подвигу мы живем в свободной стране. К сожалению, и в наше время приходится отстаивать суверенитет и независимость нашего государства. Уверены, что и здесь победа будет за нами, а Россия будет великой мировой державой».

Особое внимание на встрече было приковано к единственному в соцгородке участнику Великой Отечественной войны Федору Золотареву, который имеет многочисленные боевые награды. Его полк в годы войны дислоцировался в 109-м Иманском укрепленном районе. После войны ветеран служил в Забайкалье, на Тихом океане. Федор Золотарев поделился воспоминаниями о страшных годах Великой Отечественной войны, рассказал о тяготах, с которыми пришлось столкнуться всему русскому народу. В эти минуты ветеран не смог сдержать слез.

«Не только мы, но и все последующие поколения трудились, восстановили и создали великую державу. Это тоже величайший подвиг народа. Сейчас нашу страну не узнать», — заметил с гордостью ветеран.

98-летний Федор Степанович с юности хорошо играет на баяне. Он и сегодня исполнил для гостей несколько музыкальных композиций на старинном трофейном баяне.

Во время теплого, душевного разговора пожилые люди делились своими жизненными историями. Александра Смирнова, труженик тыла, прочла гостям стихотворения, посвященные военным годам и светлому празднику Победы. В беседе с губернатором постояльцы социального городка особо отметили комфортные условия, в которых сейчас живут, а также внимательность персонала.

Каждый муниципалитет Псковской области празднует 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Этому памятному событию посвящено около 500 различных мероприятий — возложений цветов, концертов, выставок, поздравлений ветеранов. По поручению губернатора его заместители и руководители исполнительных органов власти тоже посетят ветеранов и участников Великой Отечественной войны, чтобы лично поздравить их с важным и значимым для них праздником.

Особое внимание традиционно уделяется ветеранам войны. Их в этом году официальные лица и творческие коллективы поздравляют лично — в городах и поселках организованы индивидуальные концерты для очевидцев событий 1941–45 годов. Инвалидам, участникам и ветеранам Великой Отечественной войны, в том числе награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» переведены единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей. По 2,5 тыс. рублей составит традиционная региональная выплата гражданам, которым присвоен статус «Дети войны» и кто не имеет иных оснований на меры социальной поддержки.