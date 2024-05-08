Андрей Беляев: Молодежь воспитывается на примере поколения победителей

Глава администрации Великих Лук Андрей Беляев поздравил ветеранов с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
Фото: Telegram-канал Андрея Беляева
«Поздравил наших замечательных героев с Днём Великой Победы – Вишнева Ивана Васильевича, Пудовкину Лилию Георгиевну, Сизову Марию Дмитриевну. На примере поколения победителей сегодня в городе Воинской славы Великие Луки воспитывается наша молодёжь: юнармейцы, кадеты, "Пост № 1", "Движение первых" и многие другие! Дай Бог Вам крепкого здоровья и низкий поклон за ваш героизм! Мирного неба нам всем!» - отметил Андрей Беляев в своем Telegram-канале.